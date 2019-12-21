Yaralı uzman onbaşı, şehit oldu (2)
MSB'DEN AÇIKLAMA Milli Savunma Bakanlığı, önceki gün Hakkâri Çukurca bölgesinde el yapımı patlayıcının patlaması sonucu yaralanan askerin, kurtarılamayarak şehit olduğunu açıkladı. Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "19...
MSB'DEN AÇIKLAMA
Milli Savunma Bakanlığı, önceki gün Hakkâri Çukurca bölgesinde el yapımı patlayıcının patlaması sonucu yaralanan askerin, kurtarılamayarak şehit olduğunu açıkladı.
Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "19 Aralık 2019 tarihinde Hakkâri Çukurca bölgesinde EYP patlaması sonucu yaralanan 1 kahraman silah arkadaşımız yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak 21 Aralık 2019 tarihinde şehit olmuştur. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah’tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile Yüce Türk milletine başsağlığı ve sabır dileriz" denildi.
ANKARA, ()-
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