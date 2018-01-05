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Yaralı halde hastane bahçesine bırakılan travesti öldü

Gürkay GÜNDOĞAN/ZONGULDAK, () - ZONGULDAK'ın Devrek ilçesinde tabancayla vurulduktan sonra hastane bahçesine bırakılan travesti İlhan Y. (26), 1 aydır tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Devrek'te, geçen 5 Aralık günü Ertan...

Yaralı halde hastane bahçesine bırakılan travesti öldü

Gürkay GÜNDOĞAN/ZONGULDAK, () - ZONGULDAK'ın Devrek ilçesinde tabancayla vurulduktan sonra hastane bahçesine bırakılan travesti İlhan Y. (26), 1 aydır tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.
Devrek'te, geçen 5 Aralık günü Ertan P., tartıştığı İlhan Y.'yi tabancayla karnından vurdu. Yaralanan İlhan Y., Gökçebey Devlet Hastanesi'nin acil servisinin önüne bırakıldı. Burada ilk müdahalesi yapılan İlhan Yiğit, Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Polis tarafından gözaltına alınan Ertan P. ise tutuklandı.
Hastanenin yoğun bakım servisinde tedavi gören İlhan Y., bugün hayatını kaybetti. İlhan Y'nin cenazesi hastane morguna kaldırıldı. 

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