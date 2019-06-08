Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
28’inci kattan düşen hukuk fakültesi öğrencisi hayatını kaybetti
28’inci kattan düşen hukuk fakültesi...
ABD'den İran'ın en büyük petrokimya şirketine yaptırım
ABD'den İran'a yaptırım
Yıldırım'dan ortak yayın açıklaması; Uğur Dündar'ı tercih ederim
inali Yıldırım'ın canlı yayın tercihi...
Küçükçekmece'de 4 araç alev alev yandı 
Küçükçekmece'de 4 araç alev alev...

Yaralı dağcıyı kurtarmaya giden ekipteki asker, düşüp şehit oldu

Ali KADI/NİĞDE, () - NİĞDE'de, Demirkazık Dağı'nda tırmanış yaparken, düşmesi sonucu ayağı kırılınca mahsur kalan dağcıyı kurtarmaya giden ekipteki asker, helikopterden kayalıklara düştü. Ağır yaralanan asker, kaldırıldığı...

Yaralı dağcıyı kurtarmaya giden ekipteki asker, düşüp şehit oldu

Ali KADI/NİĞDE, () - NİĞDE'de, Demirkazık Dağı'nda tırmanış yaparken, düşmesi sonucu ayağı kırılınca mahsur kalan dağcıyı kurtarmaya giden ekipteki asker, helikopterden kayalıklara düştü. Ağır yaralanan asker, kaldırıldığı hastanede kurtarılamayarak, şehit oldu.
Çamardı ilçesindeki Demirkazık Dağı'nın güneybatı yüzünde yer alan 'peck kulvarı'ndan zirveye doğru tırmanış yapan 7 dağcıdan Bülent Tuncay, dengesini kaybedip düştü. Ayağı kırılan ve bölgede mahsur kalan yaralı dağcı için AFAD ve  Muharebe Arama Kurtarma (MAK) timi bölgeye sevk edildi. Hava Kuvvetleri Komutanlığı'na ait helikopterle Konya'dan hareket eden MAK timi, dağcının bulunduğu bölgeye ulaştı. Dağcıyı kurtarmaya çalışan timden, Konya 3'üncü Ana Jet Üssü 135 Filo personelinden bir asker, ipten kaymasıyla helikopterden kayalıklara düştü. Ağır yaralanan asker, diğer askerler tarafından tekrar helikoptere alınıp, Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Ancak burada doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak, şehit oldu.
Öte yandan yaralı dağcı Bülent Tuncay, diğer askerler tarafından kurtarılarak, götürüldüğü Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedaviye alındı.
BAKANLIKTAN AÇIKLAMA
Milli Savunma Bakanlığı, Niğde Demirkazık Dağı bölgesinde mahsur kalan yaralı dağcıyı kurtarmak amacıyla bölgeye sevk edilen helikopterden düşen askerin şehit olduğunu açıkladı.
Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada; Niğde'nin Çamardı ilçesinde bulunan Demirkazık Dağı bölgesinde mahsur kalan yaralı dağcıyı kurtarmak amacıyla bölgeye sevk edilen arama-kurtarma ekibinde görevli bir askerin helikopterden düştüğü, ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede şehit olduğu belirtildi. Açıklamada, "Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah’tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile Yüce Türk milletine başsağlığı ve sabır dileriz" denildi.

 

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314

banner325

banner328