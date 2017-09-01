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Yaralanan sürücüye baktıktan sonra kaçtı

Faruk KIYAK- Alişan KOYUNCI / BAŞİSKELE(Kocaeli), () - KOCAELİ'nin Başiskele İlçesi'nde otomobil ile çarpışan hafif ticari araç su kanalına girdi. Otomobil sürücüsü yaralanan araç sürücüsüne baktıktan sonra otomobiline binerek olay...

Yaralanan sürücüye baktıktan sonra kaçtı

Faruk KIYAK- Alişan KOYUNCI / BAŞİSKELE(Kocaeli), () - KOCAELİ'nin Başiskele İlçesi'nde otomobil ile çarpışan hafif ticari araç su kanalına girdi. Otomobil sürücüsü yaralanan araç sürücüsüne baktıktan sonra otomobiline binerek olay yerinden kaçtı.
Kaza öğle saatlerinde, Başiskele Döngel Mahallesi Millet Caddesi Ender Sokak'ta meydana geldi. Mustafa Burak Akdeniz yönetimindeki 41 DL 087 plakalı hafif ticari araç ile karşı yönden gelen otomobil çarpıştı. Hafif ticari araç çarpışmanın etkisiyle yoldan çıkarak su kanalına girdi. İddiaya göre, otomobil sürücüsü kazanın ardından suyun bulunmadığı kanala giren aracın sürücüsünün durumuna baktıktan sonra otomobiline binerek kaçtı. Araçta sıkışan sürücü itfaiye ekiplerince sıkıştığı yerden çıkarıldı. Mustafa Burak Akdeniz sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından Gölcük Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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