Yaralama ve tehdit suçundan tutuklandı

Hakan ÇELİKBAŞ/SAMSUN, () - SAMSUN'da polis tarafından silahla yaralama ve tehdit suçlarından yakalanan 25 yaşındaki Samet Polat, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olay 6 gün önce İlkadım İlçesi Cedit Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Samet Polat aralarında eski husumet bulunan 26 yaşındaki Serhan Özal'ın evinin önüne gelip, üzerindeki tabancayla kapısına 5 el ateş açtı. Açılan ateş sonucu ev sahibi Özal, sol baldırından yaralandı. Şüpheli ise kaçtı. Yaralı hastanedeki tedavisinin ardından taburcu edildi.

Olayla ilgili soruşturma yürüten polis, Samet Polat'ı dün yakalayıp gözaltına aldı. Yapılan soruşturmada şüphelinin ayrıca bir kişiyi silahla tehdit ettiği iddiasıyla da arandığı ortaya çıktı.

Polisteki işlemleri tamamlanarak bugün adliyeye sevk edilen Samet Polat savcılık ifadesinin ardından sevk edildiği nöbetçi mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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