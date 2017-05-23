'Yaralama' suçundan gözaltına alınıp kaçak işyeri yıkıldı

Ömer ŞULUL/ŞANLIURFA, () - ŞANLIURFA'da, ruhsatsız olduğu için yıkım kararı alınan işyerini yıktırmamak için intihar teşebbüsünde bulunan ve referandum sürecinde işyerinin penceresine astığı pankarta, 'Allah yolunda zafere doğru güçlü bir Türkiye için Evet' yazılı ilanı asarak, yıkıma engel olmaya çalışan Berces Kaya, 'yaralama' suçundan gözaltına alındıktan sonra işyeri yıkıldı.

Haşimiye Meydanı'nda bulunan 4 katlı konukevinin teras katının ruhsatsız olduğu gerekçesiyle yıkım kararı verildi. Daha önceden tebligatla uyarılan ve mühürlenen işyerinin yıkımı için 17 Ocak’ta belediye ekipleri işyerine gitti. Zabıta ve itfaiye görevlilerinin yanı sıra çok sayıda çevik kuvvet ekibi bölgede önlem aldığı yıkım sırasında duruma tepki gösteren Berces Kaya, binanın giriş kapılarını kilitleyerek, kaçak işyerinin penceresine bağlı olan demir korkuluğun üzerine çıkıp boynuna ip doladı. İşyerinin yıkılması durumunda intihar edeceğini görevlilere megafonla anons eden Kaya için ekipler, 15 günlük ek süre verdi. İşyerini yıktırmamak için her yolu deneyen Kaya, son olarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Faruk Çelik ve Ak Parti Şanlıurfa Milletvekili İbrahim Halil Yıldız'ın da fotoğraflarının bulunduğu metrelerce uzunluğunda bir pankart yaparak, yıkımı yapılacak olan katın penceresine astı. Kaya, Tarihi ve Kültür Varlıklarını Koruma Müdürlüğü'nün verdiği kararı aşmak için kaçak yapıya boydan boya referandumda üzerinde 'Allah yolunda zafere doğru güçlü bir Türkiye için Evet. Korkma korkarsan kula kul olursun biz ancak Allah’a kulluk yaparız' yazılı pankartla yıkıma bir süre daha engel oldu.

Bu sabah saatlerinde Berces Kaya’nın kaldığı işyerine giden polisler, Şanlıurfa 2'nci Asliye Ceza Mahkemesinde görülen bir davada ‘adam yaralama’ suçundan Kaya'yı gözaltına alındı. Kaya, emniyette götürüldükten sonra ruhsatsız işyerinin bulunduğu yere kaçak yıkım ekipleri geldi. Çevik Kuvvet ekibinin zırhlı araç ve TOMA’larla önlem aldığı yıkımında kaçak yapı iş makineleriyle yıkıldı.

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