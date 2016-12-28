Yaraladığı eski sevgilisinin kucağındaki bebeği öldüren sanığa 30 yıl hapis

GAZİANTEP, () - GAZİANTEP'te tabancayla ateş ettiği eski sevgilisi Necla Ceylan'ı yaralayıp, kucağındaki 5 aylık bebeği Hira'nın ölümüne yol açan Ferhat Yıldız, 30 yıl 10 ay hapis ve 500 lira para cezasına çarptırıldı.

17 Ekim 2015 tarihinde İncilipınar Mahallesi’nde meydana gelen olayda, evli ve 3 çocuk babası ayakkabı imalatçısı Ferhat Yıldız, iddiaya göre, nikahsız olarak beraber yaşadığı 2 çocuğunun annesi olan Necla Ceylan'dan ayrıldı. Ferhat Yıldız, eski sevgilisi Necla Ceylan'ın bu sırada başka birisiyle birliktelik yaşadığını ve bir kızının daha olduğunu öğrendi. Bunun üzerine Ferhat Yıldız, evine gidip tartıştığı Necla Ceylan'a, ruhsatsız tabancasıyla 3 el ateş etti. Necla Ceylan yaralanırken, kurşunlardan birisinin başına isabet ettiği kadının kucağındaki 5 aylık Hira bebek yaşamını yitirdi.

Olayın ardından tutuklanan ve hakkında dava açılan Yıldız'ın, yargılanmasına devam edildi. 5'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen son duruşmada tutuklu sanık Ferhat Yıldız, amacının öldürmek değil korkutmak olduğunu söyledi. Sanığın avukatı da müvekkili için tahrik indirimleri yapılmasını istedi. Cumhuriyet savcısı ise sanığın 'kasten öldürme ve kasten öldürmeye teşebbüs' suçlarından cezalandırılmasını talep etti. Mahkeme heyeti, son sözlerini sorduğu sanık Ferhat Yıldız'a, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verdi. Heyet verilen cezayı 'olası kast ve iyi niyet' indirimiyle 30 yıla düşürüldü. Ayrıca sanık 'ruhsatsız tabanca taşımak' suçundan 10 ay hapis ve 500 lira para cezasına çarptırıldı.



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