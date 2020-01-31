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Yapıştırıcı yüklü kamyon devrildi
GÜVENLİK 31.01.2020, 13:47
TEKİRDAĞ'ın Çerkezköy ilçesinde yapıştırıcı yüklü kamyon, sürücünün kontrolünden çıkıp, devrildi. Sürücünün yaralandığı kazada kamyondaki yapıştırıcılar yola saçıldı.
Kaza, TEM yolunun Çerkezköy ilçesi bağlantı yolunda meydana geldi. Çerkezköy'den aldığı yapıştırıcıları İstanbul'a götüren Ö.S., yönetimindeki 34 AD 9142 plakalı kamyonla bağlantı yoluna dönüş yapmak istedi. Savrulan kamyon, kontrolden çıkarak devrildi. Kamyonun devrilmesiyle birlikte yapıştırıcılar yola saçıldı. Sürücü Ö.S. ise yaralandı. Yaralı sürücü yoldan geçen diğer sürücüler tarafından kamyondan çıkartılarak çağırılan ambulans ile hastaneye kaldırıldı.
Kaza yerine çok sayıda itfaiye aracı, karayolları ile jandarma ekipleri sevk edildi. Yola saçılan yapıştırıcı malzemenin Karayolları ekipleri tarafından kamyonun etrafına kum dökülmesiyle daha fazla yayılması önlendi. Kaza nedeniyle yolda uzun araç kuyruğu oluştu. Önlem alınmasının ardından yol trafiğe açılırken, kazayla ilgili soruşturma sürüyor.
Kaza, TEM yolunun Çerkezköy ilçesi bağlantı yolunda meydana geldi. Çerkezköy'den aldığı yapıştırıcıları İstanbul'a götüren Ö.S., yönetimindeki 34 AD 9142 plakalı kamyonla bağlantı yoluna dönüş yapmak istedi. Savrulan kamyon, kontrolden çıkarak devrildi. Kamyonun devrilmesiyle birlikte yapıştırıcılar yola saçıldı. Sürücü Ö.S. ise yaralandı. Yaralı sürücü yoldan geçen diğer sürücüler tarafından kamyondan çıkartılarak çağırılan ambulans ile hastaneye kaldırıldı.
Kaza yerine çok sayıda itfaiye aracı, karayolları ile jandarma ekipleri sevk edildi. Yola saçılan yapıştırıcı malzemenin Karayolları ekipleri tarafından kamyonun etrafına kum dökülmesiyle daha fazla yayılması önlendi. Kaza nedeniyle yolda uzun araç kuyruğu oluştu. Önlem alınmasının ardından yol trafiğe açılırken, kazayla ilgili soruşturma sürüyor.
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