Yanlış eve operasyon, ölüme neden oldu (3)

POLİSLER HAKKINDA İNCELEME

Antalya Valiliği'nden yapılan açıklamada, Hamide Yücel'in ölümüyle ilgili emniyet mensuplarının kusuru olup olmadığıyla ilgili inceleme başlatıldığı kaydedildi. Valilik açıklamasında, şöyle denildi:

"22 Ocak 2017 günü saat 15.30 sularında 155 ihbar hattına, 12 ayrı suçtan yakalama emri olduğu tespit edilen zanlı Ş.V.'nin mezkur evde saklandığı bildirilmiştir. Mezkûr evde saklandığı ihbar edilen şüphelinin yakalanması için çevre güvenliği alınarak emniyet güçlerimizin ihbar edilen adreste yaptıkları arama sırasında, Hamide Yücel isimli kadın aniden fenalaşarak yere düşmesi üzerine, emniyet mensuplarınca 112 unsurları çağrılmış, Hamide Yücel sevk edildiği OFM Hastanesi'nde vefat etmiştir. Tanzim edilen ölüm raporu, 'bulaşıcı olmayan hastalık' neticesinde 'normal ölüm' olarak belirtilmiştir. Daha sonra Hamide Yücel'in kalp sorunu nedeniyle ameliyat edildiği tespit edilmiştir. Söz konusu üzücü olay, yapılan bir ihbarı değerlendirirken meydana gelmiş olmakla birlikte, olayda emniyet mensuplarının herhangi bir hizmet kusuru olup olmadığını araştırmak üzere görevlendirme yapılmıştır."