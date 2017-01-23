Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Türkiye'den İsrail'e kınama!
Türkiye'den İsrail'e kınama!
Caferilerin televizyon kanalı kapatıldı
Caferilerin televizyon kanalı kapatıldı
Barzani: O başbakan olursa Kürdistan'ın bağımsızlığını ilan edeceğim
Başbakan o olursa Kürdistan'ı ilan...
4 yeni KHK Resmi Gazete'de yayımlandı
367 kişi görevinden ihraç edildi

Yanlış eve operasyon, ölüme neden oldu (3)

POLİSLER HAKKINDA İNCELEME Antalya Valiliği'nden yapılan açıklamada, Hamide Yücel'in ölümüyle ilgili emniyet mensuplarının kusuru olup olmadığıyla ilgili inceleme başlatıldığı kaydedildi. Valilik açıklamasında, şöyle denildi: "22...

Yanlış eve operasyon, ölüme neden oldu (3)

POLİSLER HAKKINDA İNCELEME
Antalya Valiliği'nden yapılan açıklamada, Hamide Yücel'in ölümüyle ilgili emniyet mensuplarının kusuru olup olmadığıyla ilgili inceleme başlatıldığı kaydedildi. Valilik açıklamasında, şöyle denildi:
"22 Ocak 2017 günü saat 15.30 sularında 155 ihbar hattına, 12 ayrı suçtan yakalama emri olduğu tespit edilen zanlı Ş.V.'nin mezkur evde saklandığı bildirilmiştir. Mezkûr evde saklandığı ihbar edilen şüphelinin yakalanması için çevre güvenliği alınarak emniyet güçlerimizin ihbar edilen adreste yaptıkları arama sırasında, Hamide Yücel isimli kadın aniden fenalaşarak yere düşmesi üzerine, emniyet mensuplarınca 112 unsurları çağrılmış, Hamide Yücel sevk edildiği OFM Hastanesi'nde vefat etmiştir. Tanzim edilen ölüm raporu, 'bulaşıcı olmayan hastalık' neticesinde 'normal ölüm' olarak belirtilmiştir. Daha sonra Hamide Yücel'in kalp sorunu nedeniyle ameliyat edildiği tespit edilmiştir. Söz konusu üzücü olay, yapılan bir ihbarı değerlendirirken meydana gelmiş olmakla birlikte, olayda emniyet mensuplarının herhangi bir hizmet kusuru olup olmadığını araştırmak üzere görevlendirme yapılmıştır."

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner246

banner55