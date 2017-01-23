Yanlış eve operasyon, ölüme neden oldu (2)

TOPRAĞA VERİLDİ
Antalya'da polisin yanlış eve düzenlediği operasyonda kalp krizi sonucu yaşamını yitiren Hamide Yücel'in cenazesi, toprağa verildi. Baraj Mahallesi'ndeki Ertuğrul Gazi Camisi'nde kılınan öğle namazına ölen kadının çocukları, yakınları ve komşuları katıldı. Sarılarak birbirlerini teselli eden Hamide Yücel'in çocukları, cenaze namazı boyunca gözyaşlarını tutamadı. Hamide Yücel'in cenazesi namazın ardından götürüldüğü Kurşunlu Mezarlığı'nda toprağa verildi.
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TOPRAĞA VERİLDİ