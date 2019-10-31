Yankesiciler 'mutlu pazar' operasyonuyla yakalandı

ANTALYA'da, yankesicilik yöntemiyle çok sayıda kişinin cep telefonunu, cüzdanını ve değerli eşyalarını çaldığı belirlenen 8 kişi, 'mutlu pazar' operasyonuyla gözaltına alındı. Şüphelilerden 6'sı, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, 2'si de emniyetten serbest bırakıldı.

Antalya'da, yankesicilik ile çok sayıda hırsızlık olayının meydana gelmesi üzerine İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, çalışma başlattı. Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen operasyonda polis ekipleri, mağdurların ifadeleri ve kamera kayıtlarından yola çıkarak, şüphelilerin kimliklerini belirledi. Adres tespiti yapan polis, 9 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. 'Mutlu pazar' adı verilen operasyonda, yankesicilik ile çok sayıda kişinin cep telefonunu, cüzdanını ve değerli eşyalarını çaldığı iddia edilen 8 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin kaldıkları yerlerde, iş yeri ve araçlarında yapılan aramalarda; ruhsatsız tabanca, bir miktar esrar, 2 kurusıkı, çalıntı telefonlar ve suçta kullanılan kıyafetler ele geçirildi. Şüphelilerin, 'hırsızlık' ve 'yankesicilik suretiyle hırsızlık' suçlarından emniyette kaydı olduğu belirlenirken, gözaltına alınanlardan A.A. ve T.L.'nin bu suçlardan kesinleşmiş hapis cezalarının bulunduğu tespit edildi. Şüphelilerden 6'sı, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, 2'si de emniyetten serbest bırakıldı.