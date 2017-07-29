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Yanında çalıştırdığı erkek çocuğa istismardan tutuklandı

Levent YENİGÜN/KEMER (Antalya), () - ANTALYA'nın Kemer İlçesi'nde yanında çalıştırdığı 15 yaşındaki İ.Ç. adlı erkek çocuğa cinsel istismarda bulunan çay ocağı sahibi 29 yaşındaki Bilal G., tutuklandı. Kemer merkeziyle Kiriş Mahallesi...

Yanında çalıştırdığı erkek çocuğa istismardan tutuklandı

Levent YENİGÜN/KEMER (Antalya), () - ANTALYA'nın Kemer İlçesi'nde yanında çalıştırdığı 15 yaşındaki İ.Ç. adlı erkek çocuğa cinsel istismarda bulunan çay ocağı sahibi 29 yaşındaki Bilal G., tutuklandı.
Kemer merkeziyle Kiriş Mahallesi arasındaki Çalış Tepesi'nde ormanlık alanda önceki gün saat 05.30 sıralarında İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne biri çocuk yaşta iki erkeğin cinsel ilişkiye girdiği ihbarında bulunuldu. Olay yerine giden ekipler Bilal G. ile İ.Ç.'yi birlikte otururken buldu.
Olay yerinde yapılan sorgusunda İ.Ç., bir hafta önce Bilal G.'nin çay ocağında çalışmaya başladığını anlattı. İşlerinin bitmesinin ardından saat 00.00 sıralarında işyerinden ayrılıp bir süre havuza ve denize girdiklerini aktaran İ.Ç., daha sonra da Bilal G.'nin teklifiyle yanlarına alkol alarak Çalış Tepesi'ne çıktıklarını söyledi. Alkol aldıktan sonra Bilal G.'nin kendisini öperek ve vücuduna dokunarak tacizlere başladığını, ardından da ilişkiye zorladığını iddia eden İ.Ç., tepki gösterdiği Bilal G.'nin "Bir şey olmaz" diyerek kendisiyle ilişkiye girdiğini öne sürdü.
Daha sonra İ.Ç. ve Bilal G. polis tarafından gözaltına alınarak merkeze getirildi. Buradaki sorgularının ardından İ.Ç. ailesine teslim edilirken, Bilal G. ise 'çocuğun cinsel istismarı' suçundan tutuklandı. Bilal G.'nin daha önce de hırsızlık, uyuşturucu madde kullanmak veya bulundurmak, yaralama ve tehdit gibi suçlardan sabıkalı olduğu belirtildi.

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