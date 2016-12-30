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Yanında çalışan genç kıza silah tehdidiyle cinsel istismar iddiasıyla tutuklandı

Hakan ÇELİKBAŞ/SAMSUN, () - SAMSUN'da inşaat malzemeleri satan 37 yaşındaki Sezer Ç., yanında çalışan 17 yaşındaki M.S. adlı kızı silah tehdidiyle evinde alıkoyup, cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla tutuklandı. İlkadım İlçesi'nde...

Yanında çalışan genç kıza silah tehdidiyle cinsel istismar iddiasıyla tutuklandı

Hakan ÇELİKBAŞ/SAMSUN, () - SAMSUN'da inşaat malzemeleri satan 37 yaşındaki Sezer Ç., yanında çalışan 17 yaşındaki M.S. adlı kızı silah tehdidiyle evinde alıkoyup, cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla tutuklandı.
İlkadım İlçesi'nde 9 gün önce çalıştığı inşaat malzemeleri satan işyerine gitmek için evden çıkan M.S., akşam dönmedi. Babasının kayıp başvurusunda bulunduğu genç kız için, polis arama çalışması başlattı. Yapılan araştırmada, M.S'nin, patronu Sezer Ç.'nin evinde olduğu belirlendi. Polis, 2 gün önce eve baskın düzenleyerek M.S.'yi buldu, Sezer Ç. de gözaltına aldı. Ailesine teslim edilen M.S,. patronunun evinde kendi rızasıyla bir geceliğine kaldığını, aralarında bir şey olmadığını söyleyip şikayetçi olmadı. Şüpheli de serbest bırakıldı.
Dün ailesiyle birlikte tekrar polise giden M.S., ifadesini değiştirerek patronunun kendisini silah tehdidiyle alıkoyduğunu ve cinsel istismarda bulunduğunu söyleyip şikayetçi oldu. Suçlamaları kabul etmeyen ve M.S.'nin kendi rızasıyla bir gece evinde kaldığını söyleyen Sezer Ç., 'alıkoymak' ve 'cinsel istismar' suçlarından bugün çıkarıldığı nöbetçi mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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