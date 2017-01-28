Yangını söndürmek isterken, dumandan zehirlenip öldü

Hakan AKGÜN/SAMSUN, () - SAMSUN'un Canik İlçesi'nde yalnız yaşadığı evde, çıkan yangına müdahale ederken dumandan zehirlenen 70 yaşındaki Dursun Ali Kara, öldü.

Canik İlçesi Teknepınar Mahallesi'nde Dursun Ali Kara'nın yalnız yaşadığı evde, akşam saatlerinde sobadan çıkan kıvılcımların tül perdeye sıçraması sonucu yangın çıktı. Alevlere müdahale etmek isteyen Kara, bir süre sonra kendinden geçip yere yığıldı. Mahallelinin ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri, yangına müdahale ederek söndürdü. Ekipler, evde yapılan araştırmada, Dursun Ali Kara'nın cansız bedeniyle karşılaştı.

İlk incelemede dumandan zehirlendiği belirlenen Dursun Ali Kara'nın cesedi, otopsi için Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kondu.