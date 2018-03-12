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Yangından yaralı kurtulan alzheimer hastası kurtarılamadı

BALIKESİR'de, 17 gün önce çıkan evinde çıkan yangından son anda yaralı kurtarılan alzheimer hastası Salih Ziyansız (86), tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. Ayvalık ilçesinde, 23 Şubat gecesi Fethiye Mahallesi Maraşel Çakmak...

Yangından yaralı kurtulan alzheimer hastası kurtarılamadı
BALIKESİR'de, 17 gün önce çıkan evinde çıkan yangından son anda yaralı kurtarılan alzheimer hastası Salih Ziyansız (86), tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.
Ayvalık ilçesinde, 23 Şubat gecesi Fethiye Mahallesi Maraşel Çakmak Caddesi 1'inci Sokak üzerinde tek katlı evde yangın çıktı. Alzheimer hastası Salih Ziyansız, eşi Fatma Ziyansız’ı (84) dışarı çıkardıktan sonra tekrar yanan eve girdi. Bir süre dışarı çıkmayan Salih Ziyansız yardım çağrısında bulundu. Bu sırada yoldan geçen Ersin Demirtaş ve Ali Sürücüoğlu duman ve alevleri gördü. Alzheimer hastası Salih Ziyansız'ın yardım çığlıklarını duyan gençler içeri girerek vücudunun çeşitli yerlerinde yanıklar oluşan Salih Ziyansız'ı dışarı çıkardı. Gelen ambulansla kaldırıldığı Ayvalık Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alınan Salih Ziyansız, ardından Edremit Devlet Hastanesi’nde sevk edildi. Bugün durumu ağırlaşan Ziyansız hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Salih Ziyansız'ın yarın Çınarlı Cami’nde kılınacak öğle namazını takiben kılınacak cenaze namazının ardından ilçe mezarlığında toprağa verileceği belirtildi.

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