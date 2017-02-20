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Yangından çocuklarını battaniyeye sarıp çıkardılar

Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa), ()– BURSA’nın İnegöl ilçesi’nde beş katlı apartmanın çatısında çıkan yangında dumandan etkilenen apartman sakinleri çocuklarını battaniyelere sararak tahliye etti.  İnegöl ilçesi Hamidiye...

Yangından çocuklarını battaniyeye sarıp çıkardılar

Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa), ()– BURSA’nın İnegöl ilçesi’nde beş katlı apartmanın çatısında çıkan yangında dumandan etkilenen apartman sakinleri çocuklarını battaniyelere sararak tahliye etti. 
İnegöl ilçesi Hamidiye Mahallesi Suyolu Cami Sokakta bulunan beş katlı binanın çatısında yangın çıktı. Vatandaşların haber vermesi sonucu olay yerine gelen itfaiye ekipleri alevleri güçlükle kontrol altına aldı. Çatı katından koridor ve merdiven boşluklarına kadar gelen dumanlardan çocuklarını battaniyelere sararak tahliye eden apartman sakinleri sokakta yangının söndürülmesini izlediler. Polis ve itfaiye ekipleri yangının çıkış nedenini belirlemek için çalışma başlattı.

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