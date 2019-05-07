Yangında ölen yaşlı çift toprağa verildi

Mustafa KIRLAK/ORDU, () - ORDU'nun Altınordu ilçesinde önceki gün tek katlı betonarme evde çıkan yangında hayatlarını kaybeden İdris Öztürk (82) ve eşi Gülsüm Öztürk (72), düzenlenen cenaze töreniyle toprağa verildi.

Önceki gün Altınordu ilçesi, Bayramlı Mahallesi Dere mevkiinde çıkan yangında İdris Öztürk'e ait tek katlı betonarme evde, henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevler evi sararken, İdris ve Gülsüm Öztürk çifti, içeride mahsur kaldı. İtfaiye ve sağlık ekiplerine haber veren komşuları, Gülsüm Öztürk'ü evden çıkardı. Gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Gülsüm Öztürk'ün dumandan etkilenip öldüğünü belirledi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü. Evde yapılan incelemede de İdris Öztürk'ün cesedi bulundu. Gülsüm Öztürk'ün eşi İdris Öztürk'ü alevlerin arasından çıkarmaya çalışırken dumandan etkilenip öldüğü saptandı. Evin kullanılmaz hale geldiği yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

Otopsileri tamamlanan Öztürk çiftinin cenazeleri, bugün öğle vakti kılınan cenaze namazının ardından Bayramlı Mahallesi'ndeki aile mezarlığında toprağa verildi.

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