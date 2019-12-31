Son Dakika
Yangında ölen yaşlı adam toprağa verildi
ORDU'nun Perşembe ilçesinde tek katlı evde çıkan yangında, dumandan etkilenerek hayatını kaybeden Hüseyin Yanık (93), son yolculuğuna uğurlandı. Perşembe ilçesine bağlı İstanbulboğazı Mahallesi'nde Nevin-Hüseyin Yanık çiftine ait...
GÜVENLİK 31.12.2019, 17:17
ORDU'nun Perşembe ilçesinde tek katlı evde çıkan yangında, dumandan etkilenerek hayatını kaybeden Hüseyin Yanık (93), son yolculuğuna uğurlandı.
Perşembe ilçesine bağlı İstanbulboğazı Mahallesi'nde Nevin-Hüseyin Yanık çiftine ait tek katlı evde dün akşam saatlerinde yangın çıktı. Yangın sırasında evin içinde olan Hüseyin Yanık, dumandan etkilenerek hayatını kaybetti. Yanık'ın Ordu Devlet Hastanesi morguna kaldırılan cenazesi otopsi işlemlerinin ardından İstanbulboğazı Mahallesi'ne getirildi. Perşembe Belediye Başkanı Mustafa Sayım Tandoğan ve vatandaşların katıldığı cenazede, hayatını kaybeden Hüseyin Yanık'ın eşi Nevin Yanık ise taziyeleri kabul etti. Öğle vakti kılınan cenaze namazının ardından Hüseyin Yanık, aile kabristanlığında toprağa verildi.
Perşembe ilçesine bağlı İstanbulboğazı Mahallesi'nde Nevin-Hüseyin Yanık çiftine ait tek katlı evde dün akşam saatlerinde yangın çıktı. Yangın sırasında evin içinde olan Hüseyin Yanık, dumandan etkilenerek hayatını kaybetti. Yanık'ın Ordu Devlet Hastanesi morguna kaldırılan cenazesi otopsi işlemlerinin ardından İstanbulboğazı Mahallesi'ne getirildi. Perşembe Belediye Başkanı Mustafa Sayım Tandoğan ve vatandaşların katıldığı cenazede, hayatını kaybeden Hüseyin Yanık'ın eşi Nevin Yanık ise taziyeleri kabul etti. Öğle vakti kılınan cenaze namazının ardından Hüseyin Yanık, aile kabristanlığında toprağa verildi.
6°
parçalı bulutlu
Günün Anketi Tümü
Bugün seçim olsa oyunu hangi partiye verirsin?
Namaz Vakti 31 Aralık 2019
|İmsak
|06:50
|Güneş
|08:22
|Öğle
|13:12
|İkindi
|15:32
|Akşam
|17:52
|Yatsı
|19:19
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Sivasspor
|17
|37
|2. Başakşehir
|17
|33
|3. Trabzonspor
|17
|32
|4. Fenerbahçe
|17
|31
|5. Beşiktaş
|17
|30
|6. Alanyaspor
|17
|29
|7. Galatasaray
|17
|27
|8. Malatyaspor
|17
|24
|9. Gaziantep FK
|17
|24
|10. Göztepe
|17
|23
|11. Denizlispor
|17
|22
|12. Çaykur Rizespor
|17
|20
|13. Gençlerbirliği
|17
|18
|14. Kasımpaşa
|17
|15
|15. Konyaspor
|17
|15
|16. Antalyaspor
|17
|14
|17. Ankaragücü
|17
|12
|18. Kayserispor
|17
|10
|Takımlar
|O
|P
|1. Hatayspor
|17
|36
|2. Erzurum BB
|17
|30
|3. Keçiörengücü
|17
|28
|4. Menemen Belediyespor
|17
|28
|5. Akhisar Bld.Spor
|17
|27
|6. Bursaspor
|17
|27
|7. Ümraniye
|17
|25
|8. Adana Demirspor
|17
|24
|9. Balıkesirspor
|17
|24
|10. Altay
|17
|24
|11. Fatih Karagümrük
|17
|23
|12. Giresunspor
|17
|21
|13. İstanbulspor
|17
|19
|14. Altınordu
|17
|18
|15. Osmanlıspor
|17
|13
|16. Boluspor
|17
|13
|17. Adanaspor
|17
|12
|18. Eskişehirspor
|17
|6
|Takımlar
|O
|P
|1. Liverpool
|19
|55
|2. Leicester City
|20
|42
|3. Man City
|20
|41
|4. Chelsea
|20
|35
|5. M. United
|20
|31
|6. Tottenham
|20
|30
|7. Wolverhampton
|20
|30
|8. Sheffield United
|20
|29
|9. Crystal Palace
|20
|27
|10. Everton
|20
|25
|11. Newcastle
|20
|25
|12. Arsenal
|20
|24
|13. Burnley
|20
|24
|14. Brighton
|20
|23
|15. Southampton
|20
|22
|16. Bournemouth
|20
|20
|17. West Ham
|19
|19
|18. Aston Villa
|20
|18
|19. Watford
|20
|16
|20. Norwich City
|20
|13
|Takımlar
|O
|P
|1. Barcelona
|18
|39
|2. Real Madrid
|18
|37
|3. Sevilla
|18
|34
|4. Atletico Madrid
|18
|32
|5. Real Sociedad
|18
|31
|6. Getafe
|18
|30
|7. Athletic Bilbao
|18
|28
|8. Valencia
|18
|28
|9. Levante
|18
|26
|10. Villarreal
|18
|25
|11. Granada
|18
|24
|12. Osasuna
|18
|23
|13. Real Betis
|18
|23
|14. Real Valladolid
|18
|20
|15. Deportivo Alaves
|18
|19
|16. Eibar
|18
|19
|17. Mallorca
|18
|15
|18. Celta de Vigo
|18
|14
|19. Leganés
|18
|13
|20. Espanyol
|18
|10