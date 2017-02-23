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Yangında ölen iki kız kardeş toprağa verildi

ADANA'nın Ceyhan İlçesi'nde evde çıkan yangında ölen bedensel engelli kız kardeşler 6 yaşındaki Fatma ve 5 yaşındaki Emine Soylu, gözyaşlarıyla toprağa verildi. Dün akşam Muradiye Mahallesi Ülker Sokak'ta tek katlı evde...

Yangında ölen iki kız kardeş toprağa verildi
ADANA'nın Ceyhan İlçesi'nde evde çıkan yangında ölen bedensel engelli kız kardeşler 6 yaşındaki Fatma ve 5 yaşındaki Emine Soylu, gözyaşlarıyla toprağa verildi.
Dün akşam Muradiye Mahallesi Ülker Sokak'ta tek katlı evde çıkan yangında kız kardeşler Fatma ve Emine Soylu öldü, anne 23 yaşındaki Raime Soylu ile 2 yaşındaki oğlu Ebubekir ise komşuları tarafından yaralı olarak kurtarıldı. Muğla'nın Bodrum İlçesi'nde inşaat işçiliği yapan baba İsmail Soylu da acı haberi alır almaz Adana'ya geldi. Anne Raime Soylu ve oğlu Ebubekir'in hastanedeki tedavileri devam ederken, bedensel engelli olduğu öğrenilen  kız kardeşlerin cenazeleri, Adli Tıp Kurumu'ndan alınarak Ceyhan Asri Mezarlığı'na getirildi.
KIZLARINA SON KEZ BAKTI
Cenaze töreni sırasında ayakta durmakta zorlanan İsmail Soylu, kızlarını son kez görmek istedi. Kızları gösterilen baba, yakınları tarafından güçlükle sakinleştirilebildi. Soylu'nun feryatları cenazeye katılanların yüreklerini parçaladı. Kılınan cenaze namazının ardından Yeni Mezarlık'a getirilen bedensel engelli kız kardeşlerin cenazeleri, gözyaşları içinde yan yana toprağa verildi.

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