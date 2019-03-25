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Yangında mahsur kalan baba ile oğlunu itfaiye kurtardı

Emin COŞKUNDERE/ÇARŞAMBA (Samsun), () - SAMSUN'un Çarşamba ilçesinde, 4 katlı apartmanın 2'nci katındaki dairede, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Alevler, itfaiye ekibinin müdahalesiyle söndürülürken, yangın sırasında...

Yangında mahsur kalan baba ile oğlunu itfaiye kurtardı

Emin COŞKUNDERE/ÇARŞAMBA (Samsun), () - SAMSUN'un Çarşamba ilçesinde, 4 katlı apartmanın 2'nci katındaki dairede, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Alevler, itfaiye ekibinin müdahalesiyle söndürülürken, yangın sırasında 3'üncü katta mahsur kalan Murat Tekin (37) ve oğlu Ömer Asaf (3) itfaiye erlerince kurtarıldı.
Sarıcalı Mahallesi Şehit Ahmet Sarı Sokak'ta bulunan 4 katlı apartmanın 2'nci katındaki dairede, belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Alevleri fark eden Edanur Ö. ve Saliha Ö., hemen evden çıkıp, itfaiyeye haber verdi. İhbar üzerine, olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Dumandan etkilenen Edanur Ö. ile Saliha Ö., sağlık görevlilerince ambulanslarla Çarşamba Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak, tedaviye alındı. Alevler, itfaiye ekibinin müdahalesiyle söndürülürken, yangın sırasında 3'üncü katta mahsur kalan Murat Tekin ve oğlu Ömer Asaf Tekin de itfaiye erlerince kurtarıldı. Yapılan kontrolde, baba- oğulun sağlık durumunun iyi olduğu belirlendi. Binada hasara neden olan yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

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