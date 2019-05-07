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Yangında mahsur kalan 2 kız kardeşi komşular kurtardı

ADANA’da yangın çıkan bir evde mahsur kalan Merve (19) ile zihinsel ve bedensel engelli kız kardeşi Emine Aytekin (13) komşuları tarafından kurtarıldı. Merve Aytekin’in pencereden komşusunun kucağına atlaması güvenlik kameralarına yansıdı. Sarıçam...

Yangında mahsur kalan 2 kız kardeşi komşular kurtardı
ADANA’da yangın çıkan bir evde mahsur kalan Merve (19) ile zihinsel ve bedensel engelli kız kardeşi Emine Aytekin (13) komşuları tarafından kurtarıldı. Merve Aytekin’in pencereden komşusunun kucağına atlaması güvenlik kameralarına yansıdı.
Sarıçam ilçesindeki Gültepe Mahallesi’nde bulunan bir apartmanın birinci katında Sevilay Kahraman’a (35) ait evde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Anneleri evde yokken bir anda evin alevlerle kaplı olduğunu gören Merve ile Emine Aytekin paniğe kapıldı. Komşulardan biri kazmayla ailenin yaşadığı evin kapısını kırmaya çalıştı. Bu sırada zihinsel ve bedensel engelli Emine Aytekin duman nedeniyle baygınlık geçirirken ablası Merve Aytekin, pencereden yardım istedi. Bir komşusunun "Atla aşağıya seni tutacağım" demesi üzerine Merve Aytekin aşağı atladı. Engelli kardeşinin evde kalması nedeniyle sinir krizi geçiren Merve Aytekin’i komşuları sakinleştirmeye çalıştı. Bu sırada bir başka komşu da alevlerin kapladığı eve girerek Emine Aytekin’i kurtardı. Bazı apartman sakinleri hortumla yangına müdahale etmeye çalıştı. Bu sırada vatandaşların ihbarıyla olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürdü. Dairedeki eşyalar yangın nedeniyle kullanılamaz hale gelirken, hafif yaralı Merve ve Emine Aytekin tedavi edilmek için ambulansla hastaneye götürüldü.

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