Yangında kalbi duran minik Kayra yaşam mücadelesi veriyor

Nihat BIÇAK/YENİŞEHİR (Bursa), () - BURSA’nın Yenişehir İlçesi’nde, evlerinde çıkan yangında dumandan etkilenen 4 yaşındaki Kayra Kartalmış’ın kalbi durdu. Kaldırıldığı hastanede kalbi yeniden çalıştırılarak hayata döndürülen minik Kayra yaşam mücadelesi veriyor.

Olay, saat 11.00 sıralarında Yenişehir’in Yenigün Mahallesi Zorlu Sokak’ta meydana geldi. Esnaf olan Murat ile bir firmada çalışan Sultan Kartalmış çiftinin oturdukları birinci kattaki evin salonunda, belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Anne ve babası işte olduğu için dedesi Remzi Kartalmış ile kalan Kayra Kartalmış, yangından korunmak için oturma odasına kaçarak kanepenin arkasına saklandı. Banyoda olan dede de yangın sırasında kendisini evin dışına attı.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu kısa sürede söndürülen yangından sonra eve giren ekipler, minik Kayra’yı kanepenin arkasında baygın halde buldu. Hastaneye kaldırılan Kayra’nın duran kalbi yapılan müdahale sonucu yeniden çalıştırıldı. Kayra, Bursa Yüksek İhtisas Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Yoğun bakıma alınan Kayra’nın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu belirtildi.

Yangının çıkış nedeniyle ilgili soruşturma sürdürülüyor.

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