Yangında iki katlı ahşap ev kül oldu

Sinan KABATEPE/EREĞLİ (Zonguldak), () - ZONGULDAK’ın Ereğli İlçesi’nde, Fahriye ve İsmail Dönmez çiftine ait iki katlı ahşap evde kimsenin olmadığı bir sırada yangın çıktı. Yangında ev tamamen yandı.

Yangın, öğle saatlerinde ilçeye bağlı Kıyıcak Mahallesi’nde Fahriye-İsmail Dönmez çiftine ait evde meydana geldi. Dönmez çifti, sobayı yaktıktan sonra sabah kahvaltısı için bir başka mahallede oturan kızı Meryem ve damadı Adem Kara’nın evine gitti. Bir süre sonra çiftin evinden dumanlar yükselmeye başladı. Komşuların haber vermesi üzerine gelen itfaiye ekipleri yangına kısa sürede müdahale etti. Yaklaşık yarım saat süren bir çalışma sonucu yangın söndürülürken, ahşap iki katlı ev eşyalarıyla birlikte kül oldu. Yangın haberini alarak eve gelen 80 yaşındaki İsmail ve 75 yaşındaki Fahriye Dönmez, gözyaşlarına boğuldu. Fenalık geçiren Fahriye Dönmez' e olay yerinde bekletilen sağlık ekipleri tarafından müdahale edildi.

İtfaiye ekipleri, sobadan çıkan kıvılcımın yerdeki halıları tutuşturması sonucu yangının çıkmış olabileceği ihtimali üzerinde duruyor.



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