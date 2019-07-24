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Yangında enkazdan çıkan bilezik sahibine verildi

BOLU’da, Oğulduruk köyünde 2 ahır, 3 samanlık, 1 baraka ve 1 traktör tamamen yanarken, 1 ev ise hasar gördü. İtfaiyeciler hasar gören evde bulduğu altın bileziği sahibine teslim etti. Bolu merkeze bağlı Oğulduruk köyünde sabaha karşı...

Yangında enkazdan çıkan bilezik sahibine verildi
BOLU’da, Oğulduruk köyünde 2 ahır, 3 samanlık, 1 baraka ve 1 traktör tamamen yanarken, 1 ev ise hasar gördü. İtfaiyeciler hasar gören evde bulduğu altın bileziği sahibine teslim etti.
Bolu merkeze bağlı Oğulduruk köyünde sabaha karşı bir samanlıkta henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Yangın kısa sürede büyüyerek yanında bulunan ahır, samanlık ve eve sıçradı. Köy halkının ihbarı üzerine bölgeye Bolu Belediyesi’ne bağlı itfaiye ekipleri sevk edildi. İl merkezine 14 kilometre uzaklıktaki köyde çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahalede bulundu. Yoğun uğraşlarının ardından yangın kontrol altına alındı. Yangında İbrahim Özen, Veysel Gücüyener, İbrahim Aksakal, Celil Vural, Mehmet Vural’a ait olan 2 ahır, 3 samanlık, 1 baraka, 1 traktör ve römork yandı. İlhami Gücüyener’e ait ev ise hasar gördü. Soğutma çalışmaları sırasında itfaiye ekipleri, hasar gören evde altın bilezik buldu. İtfaiye erleri, bulunan altın bileziği sahibine teslim etti.
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