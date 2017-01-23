Yangında dumandan zehirlendi, hastanede öldü

BURSA'nın merkez Yıldırım İlçesi’nde üç gün önce evindeki sobadan çıkan kıvılcımın neden olduğu yangında dumandan zehirlenen 52 yaşındaki Kadir Cengiz, kaldırıldığı hastanede dün gece yaşamını yitirdi.Merkez Yıldırım İlçesi Arabayatağı Mahallesi'ndeki üç katlı apartmanın giriş katında oturan işçi emeklisi Kadir Cengiz’in evinde sobadan sıçrayan kıvılcım nedeniyle yangın çıktı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen polis, 112 Acil Servis ve itfaiye ekipleri, evde baygın halde bulunan Kadir Cengiz’i dışarıya çıkarttı. Yangın da itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü. Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılan Kadir Cengiz yapılan müdahalelere rağmen dün gece yaşamını yitirdi.Kadir Cengiz’in cesedi Cumhuriyet Savcısının talimatıyla Bursa Adli Tıp Kurumu’na kaldırılırken, soruşturmaya başlandı.FOTOĞRAFLI