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Yangında dumandan etkilenen 6 aylık bebek kurtarılamadı

ORDU'nun Korgan ilçesinde, evde çıkan yangında anneleri tarafından alevlerin arasından çıkarılan 3 kardeşten dumandan etkilenerek hastaneye kaldırılan 6 aylık Gamze Savma, tüm müdahalere rağmen yaşamını yitirdi.  Korgan ilçesine bağlı...

Yangında dumandan etkilenen 6 aylık bebek kurtarılamadı
ORDU'nun Korgan ilçesinde, evde çıkan yangında anneleri tarafından alevlerin arasından çıkarılan 3 kardeşten dumandan etkilenerek hastaneye kaldırılan 6 aylık Gamze Savma, tüm müdahalere rağmen yaşamını yitirdi. 
Korgan ilçesine bağlı Çiftlik Mahallesi'nde, dün akşam Rukiye-Zekai Savma çiftine ait tek katlı evde henüz nedeni bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı. Evin içinde bulunan çocuklar Enes (6), Batuhan (7) ve Gamze Savma alevlerin içinde kaldı. Evin dışındaki anne çocukların çığlıklarını duyarak içeri girdi. Anne, komşularının da yardımıyla 3 çocuğunu dışarı çıkarmayı başardı. Yangında, Batuhan ve Enes yara almadan kurtulurken, dumandan etkilenen minik Gamze, Korgan Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Burada ilk müdahalesi yapılan bebek, Fatsa Devlet Hastanesi'ne oradan da Trabzon'daki Karadeniz Teknik Üniversitesi Farabi Hastanesi'ne sevk edildi. Ancak burada yapılan tüm müdahalelere rağmen minik Gamze kurtarılamadı. Yangınla ilgili soruşturma sürüyor.

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