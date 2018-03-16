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Yangında binada mahsur kalan 3 kadını itfaiye kurtardı

ZONGULDAK'ın Ereğli ilçesinde 3 katlı binanın birinci katında çıkan yangını itfaiye söndürdü. Binanın üst katında oturan biri yatalak, 3 kadın, yoğun duman nedeniyle itfaiye merdiveniyle evden çıkarıldı. Olay, saat 14.00 sıralarında...

Yangında binada mahsur kalan 3 kadını itfaiye kurtardı
ZONGULDAK'ın Ereğli ilçesinde 3 katlı binanın birinci katında çıkan yangını itfaiye söndürdü. Binanın üst katında oturan biri yatalak, 3 kadın, yoğun duman nedeniyle itfaiye merdiveniyle evden çıkarıldı.
Olay, saat 14.00 sıralarında Bağlık Mahallesi Hatip Sokak’ta 3 katlı binanın birinci katında oturan Havva Köse'ye (61) ait evde çıktı. Evden sızan dumanları gören komşular itfaiyeye haber verdi. Sokağa gelen Ereğli Belediyesi'ne bağlı itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Kısa sürede söndürülen yangının ardından, yoğun duman nedeniyle evin ikinci ve üçüncü katında oturan, biri yatalak, ikisi hasta 3 kadın, binadan çıkamadı. Kadınlar, itfaiye merdiveniyle binadan çıkarıldı. Yaralananın olmadığı yangında, kadınlar kontrol amaçlı Ereğli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Yangının kesin çıkış nedeninin, soruşturmanın ardından ortaya çıkacağı belirtildi.

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