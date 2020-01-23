Yangında balkona çıkan kadını itfaiye kurtardı

ANTALYA'da bir apartmanın 4'üncü katında çıkan yangında yalnız yaşayan Ayşe Sert (50), yürüme güçlüğü nedeniyle evden çıkamadı. Balkona çıkan Sert, yangına müdahale eden itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.Yangın, Muratpaşa ilçesi Memurevleri Mahallesi 205 Sokak üzerindeki 4 katlı Fatma Uysal Apartmanı'nın en üst katındaki dairede meydana geldi. Evde yalnız yaşayan Ayşe Sert, salonda oturduğu sırada, iddiaya göre mutfaktan duman yükselmeye başladı. Ayaklarındaki rahatsızlık nedeniyle yürümekte güçlük çeken Uysal, yangın çıktığını görünce güçlükle salonun balkonuna çıkıp komşularından yardım istedi. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verilmesi üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ve sağlık görevlisi sevk edildi.İtfaiye ekipleri, yangın merdiveniyle ulaştıkları evin balkonundan yangına müdahale ederek kısa sürede söndürdü. Balkondaki Ayşe Sert'e ilk müdahaleyi yapan itfaiye ekipleri, koluna girip, başına da itfaiye erinin kaskını taktıkları kadını apartmanın merdivenlerinden indirip, sağlık görevlilerine teslim etti. Dumandan etkilendiği görülen Sert, tedavisinin yapılması için hastaneye götürüldü.Diğer yandan çevrede toplanan kalabalığın yangını ve yapılan çalışmaları ellerindeki cep telefonlarıyla görüntülediği dikkati çekti. Yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlatıldı.