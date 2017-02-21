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Yangında 3 yaşındaki Şahin ağır yaralandı

Hasan BÖLÜKBAŞ / AKSARAY, () - AKSARAY'da bir evde sobadan çıkan yangında 3 yaşındaki Şahin Meler ve anneannesi 60 yaşındaki Songül Arıkan yaralandı. Tedavi altına alınan minik Şahin'in vücudunda ağır yanıklar olduğu belirtildi.  Olay,...

Yangında 3 yaşındaki Şahin ağır yaralandı

Hasan BÖLÜKBAŞ / AKSARAY, () - AKSARAY'da bir evde sobadan çıkan yangında 3 yaşındaki Şahin Meler ve anneannesi 60 yaşındaki Songül Arıkan yaralandı. Tedavi altına alınan minik Şahin'in vücudunda ağır yanıklar olduğu belirtildi. 
Olay, bugün saat 12.00 sıralarında Bayram Baba Mahallesi'nde tek katlı müstakil evde meydana geldi. Şahin Meler odada oynadığı sırada, iddiaya göre sobadan sıçrayan  kıvılcım sonucu halı tutuştu. Bu sırada evin önünü temizleyen anneanne Songül Arıkan, alevleri ve dumanı fark edince, odaya girip torunu Şahin'i alevlerin arasından kurtardı. Çevredekiler de itfaiye ve sağlık görevlilerine haber verdi.
Vücudunda ağır yanıklar oluşan minik Şahin ile yüzünde ve elinde hafif yanıklar oluşan anneanne Songül Arıkan, ambulansla Şambaz Vehbi Ekecik Çocuk Hastanesi'ne kaldırıldı. Minik Şahin'in hayati tehlikesinin devam ettiği belirtildi. Alevler itfaiye ekipleri tarafından sündürülürken, inşaat işçisi baba Ahmet ve bir lokantada çalışan anne Zeynep Meler'in,  yangın haberinin ardından eve geldikleri belirtildi. 
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