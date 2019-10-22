Yangında 3 yaşındaki çocuk yanarak hayatını kaybetti

SAKARYA’nın Geyve ilçesinde, 2 katlı evde elektrik kontağından çıkan yangında, 3 yaşındaki Yiğit Bulut yaşamını yitirdi.

Geyve Kamışlı Mahallesi’ndeki acı olay öğle saatlerinde yaşandı. Tarlaya çalışmaya giden Ali Kemal Bulut'a ait 2 katlı evin mutfağında elektrik kontağından yangın çıktı. Alevler kısa sürede evi sararken, çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Anneleri ilçe merkezine gittiği için evde yalnız olan Yiğit Bulut ile ağabeyi, alevlerin arasında kaldı. Adı ve yaşı öğrenilemeyen ağabey, çevredekiler tarafından kurtarılırken, Yiğit Bulut'a ulaşılamadı.

Soğutma çalışmalarının ardından enkaza dönen eve giren itfaiye ekipleri, küçük çocuğun cansız bedenini buldu. Cumhuriyet savcısının olay yerindeki incelemelerin ardından Yiğit'in cenazesi, Geyve Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Haberi alıp olay yerine koşan aile, sinir krizleri geçirdi. Jandarma soruşturma başlattı.



