Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Karpuz üreticisi sıkıntılı... 20 kuruşa alıcı bulamıyor
Ödemişli karpuz üreticisi sıkıntılı
Adnan Oktar'a operasyon, Oktar ve çok sayıda gözaltı
Adnan Oktar gözaltına alındı
Dünya Kupası'nda ilk finalist Fransa
Dünya Kupası'nda ilk finalist Fransa
Genelkurmay Başkanı Orgeneral Güler oldu
Genelkurmay Başkanı Orgeneral Güler oldu

Yangına giden itfaiye aracı kaza yaptı

ORDU'nun Akkuş ilçesinde yangın ihbarı üzerine bölgeye gitmek için yola çıkan itfaiye aracı, kaza yaptı. Kazada, 3 itfaiye eri yaralandı. Akkuş ilçesi Ambargürgen Mahallesi'nde bir ahırda yangın çıktığı ihbarı üzerine Ordu Büyükşehir...

Yangına giden itfaiye aracı kaza yaptı
ORDU'nun Akkuş ilçesinde yangın ihbarı üzerine bölgeye gitmek için yola çıkan itfaiye aracı, kaza yaptı. Kazada, 3 itfaiye eri yaralandı.
Akkuş ilçesi Ambargürgen Mahallesi'nde bir ahırda yangın çıktığı ihbarı üzerine Ordu Büyükşehir Belediyesi Ünye İtfaiye Grup Amirliği ekipleri, bölgeye gitmek için yola çıktı Aydın A. yönetimindeki itfaiye aracı, Ambar Gürgenliyatak mevkiine geldiğinde virajı alamayarak devrildi. Kazada, aydın A. ile itfaiye erleri Adem O. ve Yunus G. yaralandı.
Yaralılar, olay yerine sevk edilen ambulansla Ünye Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.
Ağır yangını ise bölgeye gönderilen başka bir ekip tarafından söndürüldü.

FOTOĞRAFLI

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314

banner325