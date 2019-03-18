Yangın çıkarmaktan tutuklanan güvenlik görevlisi: Öngöremedim

KONYA'da, geçen yıl Marangozlar Sanayi Sitesi'ndeki 9 iş yerinin zarar gördüğü yangınla ilgili tutuklanan sitenin güvenlik görevlisi Adem Bayrak'ın yargılanmasına devam edildi. Adem Bayrak, "Evin ihtiyaçları için odun keserken yangın çıktı. Yangını söndürüp ellerimi yıkamak için camiye gittim. Döndüğümde yangın büyümüştü. Böyle olacağını öngöremedim" dedi.Merkez Karatay ilçesindeki Marangozlar Sanayi Sitesi'nde, Ömer Faruk Duran ve Osman Sertkaya'ya ait palet atölyesinde, geçen yıl 24 Ağustos'ta yangın çıktı. Hızla yayılan alevler, yandaki Hasan Çınar'a ait kereste ve dekorasyon atölyesine sıçradı. Bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederken, alevler rüzgarın da etkisiyle ağaç ürünlerinin üretildiği diğer atölyelere sıçradı.9 İŞ YERİ KÜLE DÖNDÜ, MİLYONLARCA LİRA ZARAR VARKonya Büyükşehir Belediyesi ile merkez ve çevre ilçe belediyeleri, 3'üncü Ana Jet Üs Komutanlığı, Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü ile bazı fabrikalara ait yaklaşık 100 araç ve 200 personelle yangına müdahale edildi. Tarım ve Orman Bakanlığı'nın helikopteriyle de havadan destek sağlandı. AFAD ve Kızılay ekipleri ise alevlere müdahale eden ekiplere yardımcı olup, dumandan etkilenmemeleri için maske, su ve ayran dağıttı. Yangın, yaklaşık 7 saatlik çalışmayla söndürüldü. Yangında 9 iş yeri yandı, milyonlarca liralık zarar oluştu, 5 kişi de dumandan etkilendi.Güvenlik kameraları görüntülerinden sanayi sitesinde güvenlik görevlisi olan Adem Bayrak'ın yangın çıkan iş yerine, birden fazla kez girip çıktığı belirlendi. Gözaltına alınan Adem Bayrak, tutuklandı. Adem Bayrak hakkında Konya 8'inci Asliye Ceza Mahkemesi'nde 'kasten mala zarar verme' suçundan 10 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.YARGILANMASINA DEVAM EDİLDİDavanın ikinci duruşmasına yanan iş yerlerinin sahipleri, Adem Bayrak'ın yakınları ve taraf avukatları katıldı. Kendi malzemeleri de zarar gören elektrik firması MEDAŞ'ın avukatı da davaya katılarak Adem Bayrak'tan şikayetçi olduklarını söyledi.Yangında iş yerinde bilirkişi tarafından 750 bin lira hasar oluştuğunun belirlendiğini belirten Hasan Hüseyin Çınar, "İş yerimde 750 bin lira hasar oluştu. Bunun yüzde 10'luk kısmını Valilik bize verdi. Diğer zararım ise henüz karşılanmadı. Zararımın karşılanmasını istiyorum. Adem Bayrak'tan şikayetçiyim."dedi.DAHA ÖNCE DE ODUN KESMEK İÇİN İŞ YERİNE GİRMİŞDuruşmada müşteki avukatlarının sorusu üzerine savunma yapan Adem Bayrak, ailesinin ihtiyaçları için odun kestiğini, yangını bilerek çıkarmadığını söyledi. Bayrak, "10 yıldır sanayi sitesinde güvenlik görevlisi olarak çalışıyorum. Kurban kestikleri için hızar makinesinde bıçak takılıydı. Ayrıca elektrikte kesik değildi. Ben oraya odunları kesmek için girdim. Daha önce de oraya odun kesmek için girmiştim. Evin ihtiyacı olan odunları orada kesiyordum. Odunları keserken kıvılcımlardan kaynaklanan küçük bir yangın çıktı. Yangına müdahale edip söndürdüm. Yangını söndürdüğüm için itfaiyeyi arama ihtiyacı da hissetmedim. Daha sonra ellerimi yıkamak için camiye gittim. Camiden döndükten sonra yangın yeniden başlamış. Çevredekiler itfaiyeyi arayıp haber vermiş. Eğer yangın ben oradayken büyük olsaydı itfaiyeyi kesinlikle arardım. Yangının yeniden çıkacağını öngöremedim. Ben kasıtlı bir şekilde orayı yakmadım. Bu işi yapmam mümkün değil. Yangın sırasında içeriden gelen köpek seslerini duyup onları kurtardım. Sanayi sitesinde çalıştığım için yangına çok duyarlı bir insanım. Hatta bazen iş yeri sahipleri iş yerlerinin önüne malzeme bırakır ve ben onları uyarırım. Tahliyemi istiyorum" dedi.Duruşma ertelendi.

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