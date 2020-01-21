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Yangın çıkan evdeki çift yaralandı
GÜVENLİK 21.01.2020, 09:46
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AYDIN'ın Nazilli ilçesindeki evde, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Alevler, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Yangın sırasında evde olan Fatih Alp Ürgen (41) ve eşi Gamze Ürgen (37) yaralandı.
Nazilli ilçesinin kırsal Dallıca Mahallesi'ndeki evde, dün gece, belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Alevleri görenlerin ihbarıyla bölgeye sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Alevler, itfaiye ekibinin müdahalesiyle söndürülürken, evdeki Fatih Alp Ürgen ile eşi Gamze Ürgen ise yaralandı. Ürgen çifti, sağlık görevlilerince ambulansla Nazilli Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Tedaviye alınan çiftten Gamze Ürgen'in sağlık durumunun ağır olduğu belirtildi. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatılırken, Nazilli Emniyet Müdürü Korhan Özmenlikan da olay yerine gelerek, bilgi aldı.
Nazilli ilçesinin kırsal Dallıca Mahallesi'ndeki evde, dün gece, belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Alevleri görenlerin ihbarıyla bölgeye sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Alevler, itfaiye ekibinin müdahalesiyle söndürülürken, evdeki Fatih Alp Ürgen ile eşi Gamze Ürgen ise yaralandı. Ürgen çifti, sağlık görevlilerince ambulansla Nazilli Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Tedaviye alınan çiftten Gamze Ürgen'in sağlık durumunun ağır olduğu belirtildi. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatılırken, Nazilli Emniyet Müdürü Korhan Özmenlikan da olay yerine gelerek, bilgi aldı.
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