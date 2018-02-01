Yangın çıkan dairenin bitişiğindeki evde 8 Suriyeli zehirlendi

MALATYA'da büro olarak kullanılan dairede bilinmeyen bir nedenle başlayan yangından yayılan duman nedeniyle bitişik evde bulunan 4'ü çocuk, 8 Suriyeli etkinlendi. Hastanelere kaldırılan Suriyelilerin sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.Olay, gece saatlerinde Paşaköşkü Mahallesi'nde meydana geldi. İsmetpaşa Caddesi'ndeki bir binanın ikinci katında bulunan ve büro olarak kullanılan dairede, bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Çevredekilerin ihbarıyla gelen itfaiye ekipleri, alevlere müdahale edip yangını söndürdü. Ekipler, bitişik dairedeki ışıkları açık görünce kapıyı çaldı ancak açan olmadı. Ekipler kapıyı kırıp içeri girdikleri dairede yangın nedeniyle dumanla kaplanan evdeki Suriyeli 4'ü çocuk 8 kişinin zehirlendiğini fark etti. Zehirlenen 8 kişi, sağlık görevlileri tarafından ambulanslarla kentteki farklı hastanelere götürüldü. Acil serviste serum ve oksijen tedavisi uygulanan Suriyelilerin sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi. Çevrede korkuya yol açan ve evdeki eşyaların yandığı yangının nedeni araştırılıyor.

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