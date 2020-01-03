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Yangın çıkan binanın en üst katında mahsur kalan 3 kişi kurtarıldı
KIRIKKALE'de, 4 katlı apartmanın giriş katındaki dairede, belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. En üst katta mahsur kalan 1'i çocuk 3 kişi, itfaiye ekiplerince kurtarılırken yangın, yarım saatte söndürüldü. Selim Özer Mahallesi 2293'üncü...
GÜVENLİK 03.01.2020, 11:23
KIRIKKALE'de, 4 katlı apartmanın giriş katındaki dairede, belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. En üst katta mahsur kalan 1'i çocuk 3 kişi, itfaiye ekiplerince kurtarılırken yangın, yarım saatte söndürüldü.
Selim Özer Mahallesi 2293'üncü Sokak'ta bulunan 4 katlı apartmanın giriş katındaki Yaşar Baran'a ait dairede, saat 08.30 sıralarında yangın çıktı. Henüz belirlenemeyen nedenle başlayan yangını fark eden apartman sakinleri, itfaiyeye haber verdi. İhbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye görevlileri, alevlere müdahale edip, binayı tahliye ederken, en üst katta mahsur kalan 1'i çocuk 3 kişi, balkona uzatılan merdivenle kurtarıldı. Yangın, yarım saatte kontrol altına alınıp, söndürüldü. Yangın çıktığı sırada boş olduğu öğrenilen evdeki eşyalar, kullanılamaz hale geldi. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.
Selim Özer Mahallesi 2293'üncü Sokak'ta bulunan 4 katlı apartmanın giriş katındaki Yaşar Baran'a ait dairede, saat 08.30 sıralarında yangın çıktı. Henüz belirlenemeyen nedenle başlayan yangını fark eden apartman sakinleri, itfaiyeye haber verdi. İhbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye görevlileri, alevlere müdahale edip, binayı tahliye ederken, en üst katta mahsur kalan 1'i çocuk 3 kişi, balkona uzatılan merdivenle kurtarıldı. Yangın, yarım saatte kontrol altına alınıp, söndürüldü. Yangın çıktığı sırada boş olduğu öğrenilen evdeki eşyalar, kullanılamaz hale geldi. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.
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