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Yangın, bayramda 3 aileyi evsiz bıraktı

BOLU'nun Karacasu beldesinde çıkan yangında, 3 ev, bir ahır ve odunluk kullanılmaz hale geldi. Karacasu beldesi Fatih Mahallesi Sakarya Sokak'ta Mehmet Kocasoy'a ait odunlukta, saat 01.00 sıralarında yangın çıktı. Alevler önce Mehmet Kocasoy'un...

Yangın, bayramda 3 aileyi evsiz bıraktı
BOLU'nun Karacasu beldesinde çıkan yangında, 3 ev, bir ahır ve odunluk kullanılmaz hale geldi.
Karacasu beldesi Fatih Mahallesi Sakarya Sokak'ta Mehmet Kocasoy'a ait odunlukta, saat 01.00 sıralarında yangın çıktı. Alevler önce Mehmet Kocasoy'un evine, ardından da bitişikteki akrabaları Ali Kocasoy ile Mithat Kocasoy'un evlerine ve bir ahıra daha sıçradı. Yan yana bitişik olan 3 evi saran alevlere ilk müdahaleyi ev sahipleri ile belde sakinleri yaptı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri, yangına müdahale etti. Yangında 3 ev ve ahır ile odunluk kullanılmaz hale geldi. Yangında dumandan etkilenen bazı kişilere hazır bekleyen ambulanslarda müdahale edildi.
​Bayramda evsiz kalan aileler gözyaşı dökerken, yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

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