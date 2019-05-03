Yanan otomobilin bagajından ceset çıktı

HATAY'da, kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce ateşe verildiği düşünülen otomobilin bagajından erkek cesedi çıktı, 1 kişi gözaltına alındı.Olay, öğleden sonra Yayladağı ilçesine bağlı Yukarı Okçular Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Otomobil yangını ihbarı alan itfaiye ekipleri, olay yerine gelerek alevleri kısa sürede söndürdü. Jandarma ekipleri ise söndürülen otomobil ve olay yerinde yaptığı çalışmada, aracın ateşe verilerek terk edildiği şüphesi üzerine inceleme başlattı. Yapılan incelemede, küle dönen otomobilin bagaj kısmında yanmış halde bir erkek cesedi olduğu belirlendi. Cinayet şüphesiyle soruşturmayı derinleştiren ekipler, yanan kişinin Yayladağı ilçesine bağlı Turfanda Mahallesi nüfusuna kayıtlı, Mehmet Kıssa (32) olduğunu tespit etti. Yapılan araştırma sonucunda, olayla bağlantısı olduğu iddiası üzerine bir kişinin gözaltına alındığı öğrenildi.

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