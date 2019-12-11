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Yanan evde oğlunun olmadığını görünce rahatladı
ANTALYA'da yanan evde oğlunun olduğunu düşünen İbrahim Alkış, büyük panik yaşadı. Alevlerin söndürülmesinin ardından küle dönen evde kimse olmadığını gören Alkış, mahallede oğlunu bulunca rahatladı. Olay, saat 19.00 sıralarında...
GÜVENLİK 11.12.2019, 00:09
ANTALYA'da yanan evde oğlunun olduğunu düşünen İbrahim Alkış, büyük panik yaşadı. Alevlerin söndürülmesinin ardından küle dönen evde kimse olmadığını gören Alkış, mahallede oğlunu bulunca rahatladı.
Olay, saat 19.00 sıralarında Muratpaşa ilçesi Yeşildere Mahallesi'nde meydana geldi. İbrahim Alkış akşam yemeği için iki çocuğuyla birlikte evinin yan tarafında oturan babası Hasan Alkış'a gitti. Bir süre sonra İbrahim Alkış'a ait müstakil ev bilinmeyen nedenle yanmaya başladı. Evinin yandığını gören Alkış, çocuklarından birini yanında göremeyince yanan evde olduğunu düşünerek büyük panik yaşadı.
Bu sırada çevredekiler hortumla su sıkarak alevlere müdahale etti. Durumun bildirilmesiyle olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi yönlendirildi. Yangını söndürülmesinin ardından çocuğunun evde olmadığını gören Alkış, oğlunu mahallede aradı. Alkış, bir süre sonra oğlunu bulunca rahatladı.
Yanan ev kullanılamaz hale gelirken, yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.
Olay, saat 19.00 sıralarında Muratpaşa ilçesi Yeşildere Mahallesi'nde meydana geldi. İbrahim Alkış akşam yemeği için iki çocuğuyla birlikte evinin yan tarafında oturan babası Hasan Alkış'a gitti. Bir süre sonra İbrahim Alkış'a ait müstakil ev bilinmeyen nedenle yanmaya başladı. Evinin yandığını gören Alkış, çocuklarından birini yanında göremeyince yanan evde olduğunu düşünerek büyük panik yaşadı.
Bu sırada çevredekiler hortumla su sıkarak alevlere müdahale etti. Durumun bildirilmesiyle olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi yönlendirildi. Yangını söndürülmesinin ardından çocuğunun evde olmadığını gören Alkış, oğlunu mahallede aradı. Alkış, bir süre sonra oğlunu bulunca rahatladı.
Yanan ev kullanılamaz hale gelirken, yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.
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