Yanan binada öldü

DÜZCE'de, 3 katlı binanın 1'inci katında çıkan yangında 1 kişi öldü. Dumandan etkilenen 3 kişiye 112 ekipleri müdahale etti.

Yangın, saat 03.00 sıralarında, Beyciler Mahallesi 1596'ncı Sokak'ta meydana geldi. 3 katlı binanın 1'inci katındaki daireden dumanlar yükselmeye başladı. Çevredekiler dumanları fark ederek itfaiyeye haber verdi. Sevk edilen itfaiye ekibi yangına müdahale etti. Yangın bir süre sonra kontrol altına alınarak söndürüldü. Yanan evde tek başına oturan 23 yaşındaki Mehmet Çalık öldü. Yangına müdahale sırasında, 3 kişi dumandan etkilendi. Ölen kişinin olay yerine gelen yakınları sinir krizleri geçirdi. Cumhuriyet savcısının olay yerinde yaptığı incelemenin ardından ölen gencin cenazesi morga kaldırıldı. Yangınının çıkış nedeni araştırılırken, soruşturma başlatıldı.



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