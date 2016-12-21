Yanan binada mahsur kalanlar kurtarıldı

Faruk KIYAK/İZMİT (Kocaeli), () - İZMİT'te, alev alev yanan evin üstündeki dairede mahsur kalan 5 çocuk ile bir yaşlı kadın, çevre sakinleri tarafından dışarı çıkarılarak kurtarıldı. Yangın itfaiye ekiplerince söndürülürken, dumandan etkilenen 7 kişi hastanelere kaldırıldı.

Turgut Mahallesi İsmail Gaspıralı Caddesi'nde bulunan 5 katlı apartmanın ikinci katında Ahmet Özmen'e ait dairede bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Ahmet ve Nesibe Özmen çiftinin evde olmadığı sırada çıkan yangında kısa sürede yayıldı. Yangını görenler itfaiyeye haber verdi. Yanan dairenin üst katındaki dairede bulunan evde bulunan 5 çocuk ile başka bir dairede bulunan Fatma Gezen isimli yaşlı kadın, çevre sakinleri indirilerek kurtarıldı. Yangın itfaiye ekiplerince söndürülürken, dumandan etkilen 5 çocuk ile 2 kişiye 112 Acil ekipleri müdahalede bulundu. 7 kişi kaldırıldıkları hastanelerde tedavi altına alındı.

Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.



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