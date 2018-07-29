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Yanan balıkçı teknesinde kundaklama şüphesi

ZONGULDAK'ın Ereğli ilçesinde, balıkçı barınağında bulunan balıkçı teknesi, çıkan yangın sonucu kullanılamaz hale geldi. Teknenin kundaklandığı iddia edildi. Yangın, sabaha karşı Bozahane Balıkçı Barınağı'nda Ali Gümüş'e...

Yanan balıkçı teknesinde kundaklama şüphesi
ZONGULDAK'ın Ereğli ilçesinde, balıkçı barınağında bulunan balıkçı teknesi, çıkan yangın sonucu kullanılamaz hale geldi. Teknenin kundaklandığı iddia edildi.
Yangın, sabaha karşı Bozahane Balıkçı Barınağı'nda Ali Gümüş'e ait balıkçı teknesinde meydana geldi. Tekneden alevlerin yükseldiğini görenler itfaiye ekiplerine haber verdi. Kısa sürede gelen itfaiye ekipleri, alevler içinde kalan tekneye müdahalede bulundu. Yangın, yarım saat süren çalışmanın ardından söndürüldü. Yangın nedeniyle 2 tekne daha zarar gördü.
Yangını görerek itfaiyeye haber veren Yasin Demir, "Gece bir kişi gelip içeri girdi. 5 dakika olmadan bir patlama sesi geldi. Sonra o kişi hızlıca oradan çıktı. Ben de yardım edilecek bir şey var mı diye sordum. 'Beni görmedin, duymadın' dedi. Sonra buradan kaçtı gitti. Polisi ve itfaiyeyi aradım. Müdahale ettiler" dedi.
Polis, teknenin kundaklanmış olabileceği iddiaları üzerine kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

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