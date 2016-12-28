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'Yan baktın' kavgasında kan aktı

Ramazan ÇETİN/DENİZLİ, () - DENİZLİ'de caddede gençler arasında 'yan bakma' yüzünden çıkan tartışma, kavgaya dönüştü. Kavgada karnından bıçaklanan 18 yaşındaki Mehmet Memiş ağır yaralandı. Gözaltına alınan 2 şüpheliden...

'Yan baktın' kavgasında kan aktı

Ramazan ÇETİN/DENİZLİ, () - DENİZLİ'de caddede gençler arasında 'yan bakma' yüzünden çıkan tartışma, kavgaya dönüştü. Kavgada karnından bıçaklanan 18 yaşındaki Mehmet Memiş ağır yaralandı. Gözaltına alınan 2 şüpheliden 1'i tutuklandı.
Olay, geçen pazartesi günü Çaybaşı Mahallesi Çaybaşı Caddesi'nde meydana geldi. Kaldırımda yürüyen 16 yaşındaki A.G. ile 18 yaşındaki İ.N., iddiaya göre, yol kenarında bekleyen Mehmet Memiş'in kendilerine yan baktığını görünce dönüp yanına gitti. A.G. ile İ.S., Memiş'e "Niye yan baktın?" deyince tartışma başladı. Tartışma kavgaya dönüşürken, A.G. yanında taşıdığı bıçakla Memiş'i karnından yaraladı. Ağır yaralanan Memiş, yere yığıldı. A.G. ile İ.S. ise olay yerinden kaçtı.
Kavga ve bıçaklama anı bir işyerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, Memiş'i ambulansla Denizli Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. İ.S. ile A.G. ise polisin çalışmasıyla yakalandı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden A.G. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı, İ.S. ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

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