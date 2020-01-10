'Yan bakma' kavgasında ölen liseli toprağa verildi

KAYSERİ'de, lise öğrencisi Enes Suna (17) tarafından 'yan bakma' meselesi yüzünden çıkan tartışmada öldürülen Cihan Allı (17), cenaze töreni ardından toprağa verildi.

Mustafa Kemal Endüstri Meslek Lisesi öğrencisi Enes Suna ile Cihan Allı arasında geçen yıl Eylül ayında 'yan bakma' meselesi yüzünden tartışma çıktı. İki öğrenci arasındaki gerginlik büyüyünce Cihan Allı, okulunu değiştirip, Melikgazi ilçesinde bulunan Seyyid Burhaneddin Meslek Lisesi'ne nakil yaptırdı. Aralarındaki husumet devam eden Enes Suna ve Cihan Allı, önceki gün oturdukları Kocasinan ilçesi Erkilet Osmangazi Mahallesi'nde karşılaştı. Çıkan tartışmada Enes Suna, cebinden çıkardığı bıçakla Cihan Allı'yı 3 yerinden bıçakladı. Ağır yaralanan Cihan Allı kaldırıldığı Kayseri Şehir Hastanesi'nde hayatını kaybetti.

Olayın ardından gözaltına alınan Enes Suna, Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Ölen Cihan Allı için ise Kocasinan ilçesi Yemliha Mahallesi Camii'nde cenaze töreni düzenlendi. Törene, Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, Cihan'ın yakınları ve çok sayıda vatandaş katıldı. Tabutun üzerine Cihan'ın montu konuldu. Ayrıca arkadaşları tabutun üzerine 'Kardeşlerin yanında' yazısı bulunan karanfil bıraktı. Cihan Allı'nın cenazesi, öğle kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.



