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'Yan bakma' kavgasında bıçaklandı, 15 gün sonra hastanede öldü

Gökhan KESKİNCİ/ADANA, () - ADANA'da, yolda yürüdüğü sırada 'yan bakma' yüzünden kavga ettiği Sırrı Can E. (17) tarafından bıçaklanan Mehmet Şükrü Yalçın (16), 15 gündür sürdürdüğü yaşam savaşını kaybetti. Olay, 11 Mart...

'Yan bakma' kavgasında bıçaklandı, 15 gün sonra hastanede öldü

Gökhan KESKİNCİ/ADANA, () - ADANA'da, yolda yürüdüğü sırada 'yan bakma' yüzünden kavga ettiği Sırrı Can E. (17) tarafından bıçaklanan Mehmet Şükrü Yalçın (16), 15 gündür sürdürdüğü yaşam savaşını kaybetti.
Olay, 11 Mart Pazar günü Seyhan ilçesi Döşeme Mahallesi Dr. Ali Menteşoğlu Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, yolda yürüyen Mehmet Şükrü Yalçın ile Sırrı Can E. arasında 'yan bakma' yüzünden tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine yanında taşıdığı bıçağı çıkartan Sırrı Can E., Yalçın'ı bacağından yaraladı. Yalçın aldığı bıçak darbesi ile kanlar içerisinde yere yığılırken,  Sırrı Can E. ise olay yerinden kaçtı.
Ağır yaralanan Yalçın, ihbar üzerine olay yerine sevk edilen ambulans ile yakındaki özel hastaneye kaldırıldı. Ara sokaklara girerek kaçmaya çalışan Sırrı Can E. ise fazla uzaklaşamadan polis tarafından yakalandı. Özel hastanede ilk müdahalesi yapılan Yalçın, daha sonra Adana Şehir Hastanesi'ne sevk edildi. Yoğun bakım servisinde 15 gündür yaşam savaşı veren Yalçın, doktorların müdahalesine rağmen bu sabaha karşı hayatını kaybetti. 
Emniyet Müdürlüğü'nde sorgulandıktan sonra adliyeye sevk edilen Sırrı Can E., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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