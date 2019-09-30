Yamaç paraşütü meraklısı iş insanı, paraşütün arızalanmasıyla öldü (2)

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SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI İzmir'in Ödemiş ilçesinde, paraşütünün iplerinin dolaşıp kapanması sonucu 20 metre yükseklikten yere çakılarak ağır yaralanan ve kaldırıldığı hastanede yaşamını yitiren iş insanı Gürbüz Candemir için...
GÜVENLİK 30.09.2019, 18:22
SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI
İzmir'in Ödemiş ilçesinde, paraşütünün iplerinin dolaşıp kapanması sonucu 20 metre yükseklikten yere çakılarak ağır yaralanan ve kaldırıldığı hastanede yaşamını yitiren iş insanı Gürbüz Candemir için bugün ikindide, Ödemiş Sanayi Sitesi Camisi'nde cenaze töreni düzenlendi. Evli ve 1 çocuk babası Candemir'in cenazesi camiye getirildiğinde gözyaşları sel oldu. Cenazeye Candemir'in ailesi, yakınları ve Ödemiş Sanayi Sitesi esnafı katıldı. Kılınan namazın ardından Candemir'in cenazesi Ahrandı Mezarlığı'na götürülüp, gözyaşları içinde toprağa verildi.
Yüksel BALCI/ÖDEMİŞ (İzmir), ()
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