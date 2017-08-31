Yalvaç'ta eski eş dehşet saçtı: 3 yaralı

Nurettin ARKAN/YALVAÇ (Isparta), () - ISPARTA'nın Yalvaç İlçesi'nde Vesile Demiralay, şiddet gördüğü iddiasıyla savcılığa hakkında suç duyurusunda bulunmak istediği eski eşi Mustafa Akkurt'un silahlı saldırısına uğradı. Olayda, kadının üvey ağabeyi 43 yaşındaki Hüseyin Görenekli ile oğlu 18 yaşındaki Ali Görenekli yaralanırken, saldırgan ise polis tarafından vurularak yakalandı.

Yalvaç İlçesi'nde Vesile Demiralay, sürekli şiddet uyguladığı gerekçesiyle bir süre önce eşi Mustafa Akkurt'tan boşandı. Ailesinin yanına yerleşen Vesile Demiralay, Şarkikaraağaç İlçesi'nde hayvancılık yapan eski eşi tarafından eve geri dönmesi için iddiaya göre sık sık tehdit edildi. Akkurt'un tehditlerini sürdürmesi üzerine Demiralay, üvey ağabeyi Hüseyin ve oğlu Ali Görenekli ile bugün Yalvaç Adliyesi'ne giderek cumhuriyet savcılığına suç duyurusunda bulunmak istedi.

Saat 12.30'da adliyeye gelen Vesile Demiralay, burada kendisini bekleyen eski eşiyle karşılaştı. İkili arasındaki tartışmanın büyümesi üzerine Mustafa Akkurt üzerinde taşıdığı tabancayı çekerek eski eşine ateş etmek istedi. Hüseyin Görenekli, kız kardeşinin önüne geçerek kendisini siper etti.

KARDEŞİNE SİPER OLDU

Buna rağmen Mustafa Akkurt peş peşe silahını ateşledi. Hüseyin Görenekli sol kol ve kalbinin altından, yanındaki oğlu ise vücuduna isabet eden tek kurşunla yaraladı. Silah sesleri üzerine bölgede devriye görevi yapan Yalvaç İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde görevli 2 sivil polis olay yerine geldi. Vesile Demiralay kaçarak 32 LP 825 plakalı sivil ekip otosuna sığındı.

Mustafa Akkurt bu kez araçtaki eski eşine ve polislere ateş etti. Akkurt'un silahından çıkan kurşunlardan 7'si aracın sürücü kapısına 1'i de sol arka kapı camına isabet etti. Polis, yaklaşık 10 dakika süren çatışma sonunda Mustafa Akkurt'u karnından vurup yaralı ele geçirdi. Olayda, Vesile Demiralay ile aracına bindiği polisler yara almadan kurtuldu.

Haber verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi ve sağlık görevlisi yönlendirildi. Takviye ekipler çevrede güvenlik önlemi alırken, sağlık görevlilerinin müdahale ettiği yaralılar ambulanslarla Yalvaç Devlet Hastanesi'ne götürülerek tedaviye alındı. Durumu ağır olan Mustafa Akkurt, Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edildi.

Demiralay, ifadesi alınmak üzere İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Yaralılardan Hüseyin Görenekli'nin darp ve yaralama suçlarından tutuklu bulunduğu Akşehir Cezaevi'nden izinli çıktığı belirtildi.

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