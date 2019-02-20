Yalova’da uyuşturucuya 7 tutuklama

YALOVA'da polisin son 10 günde uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlediği operasyonlarda 7 kişi tutuklandı.Yalova Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan bilgilendirmede, 10-20 Şubat tarihleri arasında uyuşturucuyla mücadele kapsamında yapılan çalışmalar hakkında bilgi verildi. Açıklamada şöyle denildi:​"Vatandaşlarımızın huzuru ve güvenliği için Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ve Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince özellikle parklar, okullar civarı, spor alanları civarı ve Bağlarbaşı Mahallesi ara sokaklarında yapılan şok uygulamalar neticesinde 232 şüpheli şahıs kontrol edilmiş, 8 adreste ve 24 araçta adli arama yapılmış, kontrol edilen 29 kişiye 'uyuşturucu madde kullanmak' suçundan işlem yapılmıştır. 1 kişinin 'uyuşturucu madde ticareti yapmak' suçundan arandığı tespit edilerek cezaevine teslim edilmiştir. Yapılan operasyonlar sonucunda toplam 3 kilo 368 gram sentetik kannabinoid, 103,07 gram skunk, 15,82 gram esrar, 8 ecstasy hap, 1,63 gram metamfetamin olmak üzere uyuşturucu ve uyarıcı maddeler ile 1 adet sahte kimlik ele geçirilmiştir."Açıklamada ayrıca, uyuşturucu madde ticareti yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan 7 kişinin tutuklanarak cezaevine gönderildi belirtildi.

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