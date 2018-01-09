Yalova’da uyuşturucu operasyonuna 4 gözaltı

Süheyla GÖZDERELİLER/YALOVA, () - YALOVA'da polisin düzenlediği operasyonda, bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi, 4 kişi gözaltına alındı.

Yalova Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, 2 aylık teknik takibin ardından uyuşturucu satıcılarına yönelik 4 ayrı adrese operasyon düzenledi. Operasyonda, Ü.E. (29), İ.E. (41), A.Y. (23) ve M.S.İ. (36) gözaltına alındı. Şüphelilerin evlerinde ve üstlerinde yapılan aramada ise 1.53 gram metamfetamin, 1,84 gram sentetik esrar (bonzai), 1 hassas terazi, 2 uyuşturucu içiminde kullanılan cam apart, 43 mermi ele geçirildi.

Şüpheliler, emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.



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