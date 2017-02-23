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Yalova’da seralı uyuşturucu evine baskın: 2 gözaltı

Süheyla GÖZDERELİLER/YALOVA, () - YALOVA’da, jandarma tarafından düzenlenen operasyonda, evlerinde uyuşturucu yetiştirmek için özel sistemlerle sera kuran 2 kişi yakalandı. Evde yapılan aramada, esrardan 20 kat daha etkili olduğu bildirilen...

Yalova’da seralı uyuşturucu evine baskın: 2 gözaltı

Süheyla GÖZDERELİLER/YALOVA, () - YALOVA’da, jandarma tarafından düzenlenen operasyonda, evlerinde uyuşturucu yetiştirmek için özel sistemlerle sera kuran 2 kişi yakalandı. Evde yapılan aramada, esrardan 20 kat daha etkili olduğu bildirilen 1 kilo 780 gram ‘skunk’ adlı uyuşturucu ile 830 gram kubar esrar ele geçirildi.
Yalova İl Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan çalışma sonucunda Altınova ilçesi Subaşı beldesinde uyuşturucu madde imal ve ticareti yapıldığı yönünde bilgiye ulaşıldı. Söz konusu yere operasyon düzenleyen jandarma ekipleri, bir evin salonuna çadır şeklinde motorlu havalandırma sistemi kurulmuş uyuşturucu madde imalathanesi buldu. Uyuşturucu bitkilerin yetişmesi için 4 aydınlatmada kullanılan panel, 9 aydınlatma ve ısıtma amacıyla kullanılan projektör tipi ampul, 5 su bidonu, 4 uyuşturucu içme aparatı, kimyasal gübre, uyuşturucu kullanma malzemeleri, 1 ruhsatsız tabanca 1 kilo 780 gram esrar türevi uyuşturucu madde olan skunk ve 830 gram kubar esrar maddesi ele geçirildi.
Uyuşturucu maddeyle ilgili gözaltına alınan iki kişi adliyeye sevk edildi.

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