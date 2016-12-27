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Yalova’da FETÖ’cüler, tiyatro salonunda yargılanacak

YALOVA'da, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında 47'si tutuklu 103 sanık hakkında açılan davanın görülmesine 21 Mart 2017 tarihinde başlanacak. Yalova Ağır Ceza Mahkemesi'nde büyük salon olmadığı için davanın duruşmaları Raif...

Yalova’da FETÖ’cüler, tiyatro salonunda yargılanacak
YALOVA'da, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında 47'si tutuklu 103 sanık hakkında açılan davanın görülmesine 21 Mart 2017 tarihinde başlanacak. Yalova Ağır Ceza Mahkemesi'nde büyük salon olmadığı için davanın duruşmaları Raif Dinçkök Kültür Merkezi'nde gerçekleşecek.
Yalova'da, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında  47'si tutuklu 103 sanık hakkında Yalova Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı. Sanıkların yargılanmasında 21 Mart tarihinde başlanacak. Yalova Cumhuriyet Başsavcısı Yıldırım Özgür, düzenlediği basın toplantısında, sanık sayısının çok olması ve Yalova Adliyesi’ndeki mevcut salonların yetmeyecek olması sebebiyle duruşmanın Yalova Belediyesi’ne ait Raif Dinçkök Kültür Merkezi’nde ki tiyatro gösteri salonunda yapılacağını açıkladı. Başsavcı Özgür, hazırlanan 500 sayfalık iddianame sonrası 103 sanık hakkında, 'silahlı örgüt yönetmek', 'terör örgütü üyesi olmak', 'terör örgütüne finansal kaynak toplamak' suçlarından 5 ela 22.5 yıl arasında hapis cezaları istendiğini sözlerine ekledi.
Yalova Cumhuriyet Savcılığı FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, 160'ı tutuklu toplam 410 şüpheli hakkında soruşturma başlattı. Bu sanıklardan 47'si tutuklu 103 sanık hakkında dava açılırken, diğerlerinin soruşturması devam ediyor.

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